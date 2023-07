Sette ispettori ambientali volontari

BIENTINA

Il sindaco Dario Carmassi ha nominato, con decreto, sette ispettori ambientali per "la necessità di rafforzare le attività di informazione, prevenzione, vigilanza e controllo del conferimento dei rifiuti urbani, al fine di effettuare una corretta raccolta differenziata e di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio e alla tutela dell’ambiente nel territorio comunale". I sette ispettori ambientali sono sei uomini e una donna. Due sono residenti nel comune di Bientina, gli altri in territori diversi della Valdera e del Valdarno Inferiore. Potranno essere impiegati, senza potere sanzionatorio, "per un corretto svolgimento dei poteri di polizia amministrativa per lo specifico settore dei rifiuti" dove è necessario un costante controllo del territorio "al fine di rilevare comportamenti da parte dei cittadini o delle attività in contrasto con le leggi, con i regolamenti e con le ordinanze comunali". I sette ispettori, che hanno aderito allo specifico bando pubblicato dal Comune di Bientina, dipendono dal comando di polizia locale che coordinerà il loro lavoro, volontario, impiegandone due per turno.