Settantacinque volti Le storie del paese

La tradizione fotografica a Castelfranco affonda le radici nel passato più remoto. Per tanti anni nel centro storico hanno lavorato due fotografi professionisti di grande levatura: Giustino (che è ancora in attività con Lucia Dal Canto e il figlio Sandro Giustignani) e Piero Signorini. Da alcini anni Signorini ha deciso di chiudere l’attività, ma non la passione. E in questi giorni di fiera, dal 21 ottobre a ieri, ha esposto una serie di ritratti da lui realizzati per le strade del paese.

"La memoria in uno sguardo: ritratti castelfranchesi nelle foto di Piero Signorini", il titolo dell’esposizione realizzata dalla biblioteca comunale con l’associazione La Fototeca nella saletta espositiva della filiale di Castelfranco della Banca di Cambiano. Colpisce che la maggior parte delle foto esposte non abbiano il nome del protagonista. Quasi a significarne la conoscenza scontata.

Protagonisti tanti castelfranchesi, la maggior parte defunti. Volti molto noti di gente della strada che ha caratterizzato il secolo scorso e parte di questo ventennio solo per la loro presenza per le strade del centro. Ma anche negozianti, gestori di attività, donne e uomini che hanno contribuito alla costruzione della Castelfranco di oggi. Da persone semplici e note solo per la loro simpatia o per i loro originali modi di fare ad altre vere icone del paese che fu. La mostra, soprattutto in questi giorni di fiera, è stata visitata da centinaia di persone che hanno firmato il libro delle presenze. Oltre ai volontari della Fototeca la gestione dell’apertura e della chiusura della mostra è stata gestita anche dall’Auser. Oltre che dallo stesso autore degli scatti.

Piero Signorini, classe 1957, è da sempre appassionato di fotografia. Ha svolto per molti anni la professione di fotografo. Il suo negozio si trovava nel centro storico, in corso Remo Bertoncini. "L’esposizione è stata composta da 75 scatti di persone e luoghi di Castelfranco, realizzati in periodi diversi, nella consapevolezza che niente come la fotografia ha il potere evocativo e la capacità di tenere viva la memoria di un paese, dei suoi abitanti, dei luoghi che inevitabilmente cambiano nel tempo", il commento del Comune con l’assessora alla cultura Chiara Bonciolini.

g.n.