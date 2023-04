Sessantottenne ucciso da un malore mentre è in auto con un amico

PECCIOLI

Un improvviso malore mentre era alla guida dell’auto. Il fuori strada con l’amico che, grazie al cielo, è rimasto illeso. Ma per Antonio Carloni, 68 anni, di Capannoli, non c’è stato niente da fare. Il pensionato è morto durante il trfasporto con l’eliambulanza Pegaso all’ospedale di Pontedera.

Erano da poco passate le 10 di ieri mattina quando la Fiat 500 L condotta da Antonio Carloni è finita in una pioppeta a lato della strada provinciale Belvedere nel comune di Peccioli. L’amico di Carloni, pur nella concitazione e lo spavento del momento, si è subito reso conto che la situazione era grave. Lui, illeso nel fuori strada in mezzo ai pioppi, ha subito chiamato i soccorritori e nello stesso tempo cercato di capire come poter aiutare l’amico che era privo di conoscenza.

Lo chiamava e non rispondeva, ha cercato di prestargli soccorso come ha potuto, fino all’arrivo dei sanitari del 118 che sono arrivati con un’ambulanza con infermiere a bordo della Misericordia di Peccioli. Il sanitario ha immediatamente capito che ogni secondo sarebbe stato prezioso per cercare di salvare la vita al sessantottenne e ha allertato l’elisoccorso Pegaso tramite la centrale del 118. Mentre l’elicottero arrivava a Peccioli l’infermiere e i volontari sono riusciti a stabilizzare le condizioni di salute dell’uomo.

Con l’eliambulanza Antonio Carloni è stato trasportato all’ospedale di Pontedera. Ma durante il volo un altro attacco cardiaco gli è stato fatale, nonostante i tentativi di tenerlo in vita praticati dal personale del velivolo dell’emergenza-urgenza regionale. "Pochi istanti prima di accasciarsi sul volante della macchina si toccava il petto", ha detto l’amico ai carabinieri intervenuti per i rilievi di legge e per gli accertamenti del caso. A uccidere Carloni è stato quasi sicuramente un infarto fulminante,