Servono più agenti in servizio: "In uscita c’è il concorso". Si passerà da 24 a 26 unità

C’è in vista un rafforzamento della municipale. Oggi è conta 24 unità: ma sta uscendo il concorso che farà salire il numero a 26. Nel 2023 sono state svolte 31.234 ore complessive di lavoro dagli agenti, di cui 17.834 dedicate ai servizi esterni e 13.400 ai servizi interni. "L’attività della polizia municipale, variegata e fondamentale per tutto il nostro territorio, con questi dati ci restituisce un quadro chiaro di com’è attualmente la situazione a San Miniato – spiega il sindaco di Simone Giglioli –. Le cifre ci dicono che è necessario porre ancora di più l’attenzione su alcune situazioni di viabilità, di sicurezza stradale e di contrasto all’abbandono dei rifiuti, una piaga difficile da sconfiggere".

"All’interno di necessità che in questi anni si sono profondamente modificate, come amministrazione abbiamo portato avanti i grandi progetti che interessano il nostro territorio – aggiunge –, penso ad esempio alla Ztl, che ci permette di gestire i flussi di traffico in centro storico, insieme alla videosorveglianza sul territorio, uno strumento irrinunciabile per il controllo".

La Ztl resta strategica per la città e il suo ruolo, secondo l’amministarzione va ben oltre, i dati delle sanmzioni elevate. Che colpisce, indubbiamente. I dati ci raccontano il primo anno intero di piena attività della Ztl - spiega Montanelli -. E’ chiaro che sono numeri importanti, ma sono anche numeri nuovi, che non hanno cioè un pregresso e che vanno valutati all’interno di un contesto più ampio e su un periodo più lungo" Poi ci sono in arrivo correttivi significativi concertati con residenti e commercianti.

C. B.