Servizio civile universale. Ecco i progetti per il Cuoio

È stato pubblicato il bando per il servizio civile 2025-26 per operatori volontari da impiegare in 5 progetti afferenti a 2 programmi di intervento di servizio civile universale sul territorio dei comuni di Santa (ente titolare), Castelfranco, Empoli, Fucecchio, San Miniato, Santa Maria a Monte e Montopoli.

In totale in questi territori sono previsti 45 posti, il servizio civile dovrebbe iniziare nel mese di maggio. Nel comune di Santa Croce sono previsti 7 posti, articolati su 5 progetti: il primo è quello in ambito culturale, il secondo ha scopo formativo nei servizi educativi, il terzo è rivolto all’ambito sociale, il quarto ai servizi e il quinti ha vocazione amministrativa.

La domanda per il servizio civile la possono presentare da tutti i cittadini che abbiano compiuto i 18 anni e non abbiano superato i 28 anni (non devono aver compiuto il 29esimo anno di età). La domanda va presentata sul sito del dipartimento delle politiche giovanili e servizio civile universale (candidature attraverso piattaforma Dol) accedendo con spid.

Per chi svolgerà il servizio civile è previsto dal contratto, un assegno mensile di 507,30 euro. Vi sono alcuni posti riservati a chi ha meno di 15mila euro di Isee.