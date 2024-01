Servizio Civile in Caritas: "Al passo con gli ultimi"

La Caritas diocesana cerca giovani interessati al bando di selezione per il Servizio Civile Universale. Possono presentare domanda i giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni. La domanda va compilata on-line entro le 14 del 15 febbraio 2024, accedendo alla pagina dedicata. La proposta della Caritas è carica di significati

Il titolo del progetto Caritas per il servizio civile di questo anno è: "Al passo con gli ultimi -San Miniato".

Il settore di intervento sarà, nello specifico, l’assistenza; la durata complessiva del servizio è fissata in 12 mesi e l’impegno richiesto ai selezionati è di 25 ore settimanali. I posti messi a bando sono 6.

Le sedi del servizio saranno San Miniato e Ponsacco; in particolare i giovani che saranno reclutati, opereranno nella strutture del la Casa famiglia di San Miniato e il Centro per la solidarietà alla vita di Ponsacco. Per chi desidera informazioni è possibile scrivere una mail a [email protected] oppure a [email protected] o chiamare il numero 337-10588931.