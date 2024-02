Servizio civile e giovani. I bandi di Caritas e Comuni Prorogata la selezione di 49 volontari per il Servizio Civile universale in vari comuni della Toscana. I progetti durano 12 mesi con un assegno mensile di 507,30 euro. Anche la Caritas di San Miniato cerca 6 volontari per il progetto "Al passo con gli ultimi".