Servizio civile, dati in chiaroscuro Qualcuno sorride, altri fanno i conti

Alcune associazioni hanno ricevuto un sacco di domande, altre invece sono ancora a caccia di giovani per svolgere il servizio civile nel periodo tra il 2022 e il 2023. Lo Stato ha nuovamente prorogato il termine ultimo, ora fino al prossimo 9 marzo alle ore 14. Un’opportunità per i giovani da 18 a 29 anni per iniziare ad entrare nel mondo del lavoro e conoscere nuove realtà con un assegno mensile di 444,30 euro. "Un’esperienza che rifarei altre cento volte, ho imparato tanto". Sono soddisfatte le ragazze e i ragazzi che anche in questo periodo caratterizzato dalla pandemia hanno scelto di "arruolarsi" e svolgere il servizio civile. A Pontedera sono 17 i progetti per i quali si può presentare la domanda. L’associazione Arci Servizio Civile Pontedera ne gestisce alcuni, tra cui i progetti in biblioteca, con Legambiente, con l’Auser, all’asilo Cipì al Villaggio Piaggio, al centro sportivo della Bellaria Cappuccini, al centro Poliedro e così via. Esperienze delle più varie ma sempre volte all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica Italiana, attraverso azioni per la comunità e per il territorio. Sono tante le domande che sono già arrivate a chi coordina questi tipi di progetto. "Abbiamo già ricevuto 130 domande per i 46 posti disponibili – spiega Martina Marchetti, responsabile di sede dell’Arci Servizio Civile di Pontedera –. Siamo soddisfatti per le tante richieste, adesso attenderemo la fine del bando per poi iniziare con i colloqui previsti a fine marzo". E poi possibilità anche nel mondo sanitario con posti aperti alla Pubblica Assistenza, all’Avis e alla Misericordia oltre ai progetti di Cna. Qui, alla Misericordia in particolare, le domande scarseggiano. "In provincia, alla Misericordia, su 250 posti disponibili al momento siamo sulle 120130 richieste – spiega Matteo Leggerini, governatore della Misericordia di ...