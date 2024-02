Servizi scolastici. Al via prenotazioni

Aperte le iscrizioni ai servizi mensa e trasporto per il prossimo anno scolastico. L’iscrizione ha come termine il 30 aprile. Per accedere ai servizi è necessario autenticarsi con Spid, il sistema pubblico di identità digitale, tramite carta d’Identità elettronica e carta nazionale dei servizi CNS. Per questo servizio è a disposizione la Bottega della Salute in via Roma. Coloro che hanno bambini con intolleranze, allergie alimentari o malattie metaboliche o altra patologia e devono richiedere la somministrazione di una dieta speciale, devono compilare un modulo apposito, corredato da una certificazione medica per la patologia e indicante gli alimenti che devono essere esclusi dalla dieta; coloro che per motivazione etico-religiosa vogliono escludere determinati alimenti, devono comunque farne richiesta tramite il modulo sul sito del Comune.