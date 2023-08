Servizi per l’infanzia Iscrizioni aperte Il 2 ottobre riapre il servizio di vigilanza educativa "Prolungamento Scuola dell'Infanzia" a Bientina, per accudire bambini da 3 a 6 anni al termine dell'orario scolastico. Compartecipazione mensile: 35 euro (non residenti: 40).