Servizi anti bullismo Il bando per i volontari

Cercasi associazioni di volontariato o di promozione sociale per svolgere alcuni servizi di pubblica utilità per i prossimi due anni scolastici. È stato pubblicato, sul sito del Comune di Ponsacco, un avviso per raccogliere proposte progettuali come il servizio di pre-scuola e dopo-scuola alle scuole primarie Giusti, Val di Cava, le Melorie e alle scuole dell’infanzia Machiavelli, Camugliano, Borghi, Le Melorie e Val di Cava. E poi l’accompagnamento in entrata e in uscita degli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie sugli scuolabus. E ancora la vigilanza sui bambini all’entrata e all’uscita dalle scuole, negli spazi antistanti l’ingresso delle scuole, con particolare attenzione nei confronti di coloro che devono attraversare la strada. A questi servizi si aggiunge l’attività di prevenzione del fenomeno del bullismo e l’attività di sorveglianza in occasione dell’entrata degli studenti della scuola secondaria di primo grado e monitoraggio del centro urbano.

"Il nostro obiettivo — spiega l’assessora all’istruzione Stefania Macchi (nella foto) — è mettere in rete le belle realtà del nostro territorio con il fine di creare un progetto educativo che cominci fin dall’accompagnamento a scuola. Ringraziamo i volontari che hanno svolto questi servizi negli ultimi anni con le associazioni Auser e l’associazione Polizia di Stato". La convenzione avrà la durata di due anni scolastici e la scadenza per presentare i progetti è fissata al 18 agosto.