Servizi alla persona nell’ex ufficio anagrafe

Toccherà ad un’associazione per il terzo settore di occupare gli spazi dell’ex ufficio anagrafe di San Miniato Basso, rimasti vuoti e inutilizzati dopo il trasferimento nel 2021 nei locali a fianco del supermercato. La giunta Giglioli infatti, ha deciso che gli spazi in via dei Beccai non saranno venduti, ma potranno essere concessi in comodato gratuito ad associazioni di volontariato, organizzazioni di promozione sociale, cooperative o fondazioni senza scopo di lucro, purché il soggetto che vorrà farsi avanti si impegni ad utilizzarli per attività di pubblico interesse, "in particolare per attività rivolte alla persona". L’immobile si compone di quattro stanze, oltre a servizi igienici, ripostiglio e relativi disimpegni, per un totale di 135 metri quadri

Per tutti i soggetti interessati ci sarà tempo fino alle 12 di mercoledì 27 settembre, anche se per partecipare è necessario effettuare (entro e non oltre martedì 26) un sopralluogo sul posto per vedere i locali, fissando un appuntamento in Comune al numero 0571 406562.