"Serve un’area cani al parco dei Salici"

Uno sgambatoio per cani al Parco dei Salici a Pontedera. È la proposta del consigliere Matteo Bagnoli e di Daniela Luperini di Fratelli d’Italia. "Al Parco dei Salici – dicono – c’è bisogno di reperire spazi che possano essere usati come un’area di sgambamento per i cani, per permettere ai padroni di cani, oltre che agli animali stessi, di avere un’area verde di riferimento dove potersi muovere liberamente. Il Parco dei Salici rappresenta il polmone verde più ampio della nostra città, uno spazio molto frequentato da grandi e piccoli dove però manca un’area dedicata appositamente agli amici a quattro zampe. Da tempo numerosi proprietari di cani, residenti nell’area, chiedono di poter disporre di uno spazio attrezzato per i cani, in totale sicurezza, senza andare ad interferire con gli altri utenti del parco". Per questo è stata presentata una mozione in Consiglio comunale a Pontedera. "Ci auguriamo che la nostra proposta di buon senso venga accolta positivamente, così da permettere una migliore convivenza tra le persone che frequentano il parco e i padroni di cani".