La dodicesima sconfitta dei Mobilieri contro la Sangiovannese non è stata la goccia che ha determinato l’esonero di Umberto Aringhieri dalla carica di direttore sportivo. Certamente il ko contro una diretta concorrente, sulla carta, alla salvezza ha reso anche il percorso più accessibile ai play out molto più difficile anche se il mini traguardo resta possibile. Comunque da qualche partita si annusava che qualcosa non andava nei rapporti fra le dirigenza nella persona del presidente Valerio Sisti ed il responsabile tecnico della squadra Aringhieri. Ecco allora il comunicato della società che annuncia: "Ringraziamo Umberto Aringhieri per aver creduto ed essere diventato parte del nostro progetto ad inizio stagione consapevoli di quanto fosse importante per lui costruire un presente ed un futuro calcistico solido e ambizioso per la sua piazza. Purtroppo – prosegue la nota – il risvolto sportivo non è stato all’altezza di ciò che speravamo, ed ulteriori divergenze sul prosieguo della stagione, ci impediscono di continuare il percorso". A dare la notizia in anteprima si e premurato, il presidente del Mobilieri Valerio Sisti: "Ho esonerato Aringhieri dall’incarico concordando con lui la cessazione del rapporto perché il ds non condivideva la gestione e la direzione della squadra da parte dell’allenatore Bozzi, e visto che io sono di tutt’altro avviso non ho avuto altra scelta".

Naturalmente l’ex ds rossoblù che aveva già manifestato le due divergenze sull’importazione e i training della squadra rossoblù da parte di Bozzi ha confermato: "Non ho niente contro Bozzi ma ho fatto presente al presidente che non condivido il metodo del mister, ed i suoi allenamenti, e che sarebbe stato necessario per dare un scossa sostituire Bozzi, perché il curriculum dei punti realizzati in 12 partite sotto la sua condotta è inferiore a quella addirittura di Caramelli esonerato all’ottava giornata".

Luciano Lombardi