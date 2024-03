Serata di risate e solidarietà per la Rsa Giampieri

Tante risate, ma anche tanta solidarietà. Successo dello spettacolo Teatrale dei Lions Club Pontedera per la Rsa Giampieri di Ponsacco. Una serata che ha unito l’intrattenimento alla beneficenza, regalando momenti di pura gioia e allo stesso tempo contribuendo a una nobile causa. Piero Iafrate, direttore della struttura dice: "Lo spettacolo t organizzato dal Lions Club Pontedera, ha dimostrato come la solidarietà e il teatro (possano creare una sinergia perfetta, capace di toccare il cuore delle persone e di fare la differenza nella vita di chi ha più bisogno". "Il successo dell’evento è stato reso possibile grazie all’impegno e alla passione di numerose persone – aggiunge Iafrate –. Un ringraziamento va innanzitutto agli attori della Compagnia Rimettiamoci la Faccia, che con il loro talento e dedizione hanno saputo regalare un sorriso a tutti i presenti, dimostrando ancora una volta come l’arte possa essere uno strumento potente di comunicazione e condivisione". I soci del Lions, guidati dal loro presidente Sirio Orsi, hanno lavorato senza sosta per assicurare che la serata fosse un successo. L’intero ricavato della serata sarà impiegato per l’acquisto di presidi per gli ospiti della Rsa Giampieri.