Serata di musica rock e solidarietà Raccolti in poco tempo settemila euro

Sono 7.202 euro i soldi raccolti durante la serata Rock and Peace for Ail che si è tenuta a fine giugno a Forcoli. L’assegno con il ricavato della serata è stato donato lunedì sera nelle mani della dottoressa Sara Galimberti, responsabile scientifico del laboratorio di Biologia Molecolare della U. O. di Ematologia del Santa Chiara di Pisa. Questi soldi sono stati raccolti sia durante la serata, alla quale hanno partecipato quasi 2mila persone, attraverso le donazioni libere all’entrata piuttosto che le consumazioni o la vendita delle magliette, ma anche grazie alle tantissime donazioni spontanee arrivate da aziende private, contrade locali e associazioni. Un momento toccante quello ospitato nella sala consiliare del Comune di Palaia alla quale hanno partecipato gli organizzatori del secondo Rock and Peace che, dopo aver sostenuto l’Ucraina nel 2022, quest’anno ha deciso di devolvere i fondi raccolti all’Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mielomi (Ail).

Presente anche una rappresentanza dell’associazione I Love Vale che da anni supporta le iniziative dell’Ail. Questi soldi – come ha spiegato la stessa dottoressa – andranno a finanziare la ricerca e nello specifico serviranno per capire come mai un particolare farmaco non abbia reagito per la cura della leucemia di Marco Rossi, conosciuto panaio del Jolly scomparso lo scorso dicembre, e di un altro ragazzo la cui famiglia ha contributo alla donazione con un’altra somma di denaro. Nell’occasione è stata consegnata dallo staff di Rock and Peace una targa al sindaco di Palaia, Marco Gherardini, "per il notevole e prezioso impegno personale profuso e per l’encomiabile sostegno istituzionale fornito, un sincero grazie".

Luca Bongianni