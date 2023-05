Serata d’eccellenze Il premio del Rotary

Tante e ozioni alla bella serata Rotary Club Santa Croce Fucecchio a Villa Sonnino che ha visto protagonista Filippo Bartolommei, neo laureato in consulenza professionale alle aziende all’università degli studi di Pisa, che ha raccontato la sua recente esperienza con il Ryla (Rotary Youth Leadership Awards), progetto organizzato ogni anno dai club e dai Distretti Rotary, per selezionati giovani dai 20 ai 26 anni con l’obiettivo di sviluppare le qualità di leadership, l’impegno sociale e la crescita personale. Bartolommei con grande entusiasmo e competenza ha spiegato come l’esperienza lo abbia aiutato a crescere da un punto di vista personale. Altro momento importante e atteso della serata è stato la consegna, da parte del presidente del Rotary club, Matteo Beconcini, insieme alla presidente della commissione Premio Scuola, Claudia Neri, e alla presidente della commissione giudicatrice, Lucia Terreni, del Premio Scuola alla vincitrice della 19esima edizione, Cecilia Malandrin