Senza patente su motorino rubato: denunciato

PONTEDERA

Ruba un motociclo. Lo guida nonostante non abbia mai preso la patente, fa un incidente, cerca di scappare, ma viene rintracciato dai carabinieri, fermato e denunciato. Ha commesso una serie di reati e infrazioni l’uomo che l’altra sera è stato bloccato dai militari dell’Arma della compagnia di Pontedera mentre cercava di scappare dopo essere rimasto coinvolto in un incidente. Abita a Cascina ed è stato denunciato per per guida senza patente e ricettazione. Il motorino, al termine di tutti gli accertamenti del caso, è stato riconsegnato al legittimo proprietario.

L’intervento dei carabinieri rientra in un più ampio dispositivo messo a punto dal comando provinciale dell’Arma di prevenzione e repressione dei reati "all’approssimarsi delle festività

natalizie con servizi organizzati, più in generale, per debellare il fenomeno della guida sotto influenza di sostanze da abuso, prevenire e contrastare i reati predatori e vigilare sul rispetto delle disposizioni dell’autorità giudiziaria". Uno di questi controlli del territorio è stato messo a punto nel fine settimana appena trascorso. E tra i risultati c’è anche quello della compagnia di Pontedera che è riuscita a risalire all’autore della ricettazione di un ciclomotore dopo che aveva avuto un incidente e voleva scappare.

I militari dell’Arma sono intervenuti in un primo momento per i rilievi di un incidente. Ma appena arrivatin sul luogo del sinistro hanno scoperto che il conducente del ciclomotore che era rimasto coinvolto nello scontro stava scappando. Così, prima di tutto l’hanno bloccato. Poi, dai controllim hanno scoperto che non aveva la patente per guidare il motorino e che il motociclo era rubato.