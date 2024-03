Senza patente e droga, denunciati

COMPRENSORIO

I carabinieri lo sorprendono ancora alla guida senza patente (mai conseguita) di un’auto intestata a un’altra persona. L’uomo è stato denunciato per reiterazione degli stessi reati, mentre la vettura è stata sottoposta a sequestro amministrativo. E’ successo nel fine settimana nell’ambito dei servizi di controllo del territorio organizzati dal comando compagnia carabinieri di San Miniato e finalizzati, "più in generale al contrasto delle condotte di guida non in linea con quanto previsto dal codice della strada".

Un altro automobilista, invece, è stato denunciato a conclusione di attività indagine a seguito avviata dai militari dell’Arma dopo aver rilevato un incidente avvenuto in un comune del comprensorio. Questo secondo conducente è stato denunciato per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Dopo l’incidente, spiegano i carabinieri, l’uomo è stato ricoverato per gli accertamenti diagnostici delle ferite e dei traumi riportati nello scontro con l’automobile, e in ospedale è stato anche sottoposto agli esami tossicologici richiesti dagli stessi militari dell’Arma. Dagli accertamenti è emerso che il conducente dell’auto era positivo a sostanze stupefacenti. Per questo, oltre alla denuncia, gli è stata ritirata la patente.