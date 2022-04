"Senza di noi si ferma l’economia del Paese"

SANTA CROCE

Legalità in primo piano come condizione essenziale per evitare che la criminalità organizzata si apra varchi nel mondo dei trasporti, strategico nell’economia del Paese. Un mondo che ha sostenuto, come un pilastro dalla forza straordinaria, la filiera produttiva anche nei momenti più difficili: basti pensare alla pandemia, quando i trasportatori non hanno fatto mancare prodotti nei supermercati, medicinali nelle farmacie e negli ospedali. L’ha sottolineato il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo intervenendo alla tavola rotonda "Legalità, formazione, infrastrutture, aree di sosta", organizzato da Assotir con la collaborazione del Gruppo Valiani.

E l’ha ribadito anche Anna Vita Manigrasso, presidente nazionale Assotir, invocando la politica a tendere l’orecchio alle necessità impellenti del mondo dei trasporti: "senza di noi si ferma il mondo". I trasporti sono uno dei ingranaggi del sistema economico, ma oggi si trovano a duellare con i costi, con le carenze di personale e delle delle infrastrutture: la mancanza di aree di sosta è uno delle più gravi. Per questo a Santa Croce si sta già lavorando alla realizzazione di un truck village nella zona industriale capace di ospitare 100 mezzi pesanti al giorno e dotato di tutti i servizi, oltre gli stalli di sosta: motel, minimarket e assistenza tecnica. Un’operazione da 30 milioni di euro.

In campo c’è anche il gruppo Valiani che ha ospitato l’evento. E lo stesso Alessandro Valiani, nel suo intervento, ha sottolineato con determinazione l’importanza della filiera dell’autotrasporto che "deve essere supportata anche da noi dell’automotive. Perché se le merci girano – ha detto – è grazie ai trasportatori". "Per cui queste aziende devono essere sane", ha concluso toccando il tema delle legalità. Elemento centrale, appunto, della mattinata di riflessione che ha visto la presenza ed il contributo dell’assessore regionale Alessandra Nardini, dei consiglieri regionali Pieroni, Galletti, Meini e Petrucci, e dei sindaci della zona. Alessio Spinelli, primo cittadino di Fucecchio, si è soffermato in particolare sul tema delle infrastrutture annunciando il percorso in atto "con il presidente Giani per il collegamento tra Fi-Pi-Li e la A11".

"Un patto tra i sindaci dell’Empolese Valdelsa e quelli della Valdinievole è stato fatto – ha detto Spinelli – e so che l’ufficio tecnico della Regione ha fatto diversi sopralluoghi e ha stanziato fondi per la progettazione". Entro la fine dell’anno partiranno anche i lavori dell’allargamento (primo stralcio) della Strada Regionale 436 nel tratto compreso tra San Pierino e San Miniato Basso. Al convegno – guidato da Maurizio bandecchi (Assotir Toscana) – sono poi intervenuti Claudio Donati (segretario generale Assotir) e gli altri sindaci del Cuoio.

Carlo Baroni