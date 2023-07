"Senza bilancio Il Comune rischia il commissario"

MONTOPOLI

"Il Comune di Montopoli non ha ancora presentato il bilancio consuntivo del 2022. Non ci meraviglieremmo nel venire a sapere che, essendo arrivati a metà luglio, il Prefetto avesse già redarguito il sindaco. Se non si rispettano i termini ultimi stabiliti dal Prefetto si rischia il commissariamento, ossia lo scioglimento del consiglio comunale". Lo dicono i consiglieri dell’opposizione Montopoli del Cambiamento Silvia Squarcini, Lara Reali e Cristiano Bertagni.

"Ad oggi a noi della minoranza non è pervenuto nessun avviso di convocazione e secondo il ‘regolamento di contabilità’ – aggiungono i tre consiglieri comunali – l’amministrazione è tenuta a inviarci i documenti almeno dieci giorni dalla convocazione del consiglio comunale. Inoltre, dal novembre scorso, il Comune di Montopoli non ha un responsabile contabile. Due bandi sono andati deserti e ora non è possibile indirne uno nuovo per mancanza dei tempi tecnici, quindi l’unica soluzione potrebbe essere quella di affidare a professionisti esterni la redazione del bilancio con costi naturalmente onerosi. Poi ci sarebbe comunque la problematica di quale dirigente si accollerà la responsabilità di firmare il bilancio che non avrà personalmente redatto. Tutte queste incertezze ci preoccupano".

"Aldilà che anche stavolta, avendo imparato quasi ad amministrare da equilibristi, si riesca ad uscire indenni da questo ulteriore mancato rispetto dei termini di legge – concludono Squarcini, Reali e Bertagni – c’è sicuramente da evidenziare l’incapacità di programmare per tempo l’attività amministrativa e l’evidente disinteresse da parte di professionisti nel venire a lavorare in Comune a Montopoli, oramai dimezzato di personale per un fuggi fuggi generale".