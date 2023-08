Sentenza sbagliata a Ponsacco: il rispetto della legge

PONSACCO

"Una sentenza sbagliata. Ma, purtroppo, non possiamo sottrarci a ciò che la legge ci impone". Lo dichiara il Comune di Ponsacco in merito alla vicenda della famiglia Cerretini. "Secondo noi Il Consiglio di Stato ha emesso una sentenza sbagliata e ingiusta ordinando la demolizione del fabbricato costruito in via delle Colline – aggiunge il Comune – Questo perché definisce bosco un’area che tutti gli enti deputati alla pianificazione urbanistica, Comune di Pontedera, Provincia e Regione, hanno qualificato come parco della villa Toscanelli.

Il limite di questa sentenza sta nella pretesa di sostituirsi agli enti competenti nella pianificazione urbanistica. Il Comune di Ponsacco ha rilasciato il permesso a costruire sulla base dei dati riportati dagli strumenti urbanistici degli enti, che definivano l’area parco, come confermarono gli approfondimenti fatti dal nostro tecnico comunale tramite incarichi esterni".

"A seguito della sentenza del Consiglio di Stato i Cerretini hanno presentato al Comune di Ponsacco una richiesta di sanatoria e al Tar la richiesta di sospensione della demolizione – ancora la nota dell’amministrazione ponsacchina – Purtroppo il Tar ha rigettato questa richiesta e ha definito la sanatoria illegittima intimando la demolizione al nostro Comune che non ha più alcun potere di iniziativa autonoma, se non quello di rispettare quanto stabilito dalla sentenza. Fin dall’inizio ci siamo costituiti a fianco dei Cerretini nella difesa del permesso a costruire".

"Comprendo lo stato d’animo della famiglia, a cui va la mia piena solidarietà – le parole della sindaca Francesca Brogi – mentre preferisco sorvolare su chi sta tentando di cavalcare una situazione così tragica attaccando il Comune. Purtroppo non possiamo sottrarci a ciò che la legge ci impone. E la Prefettura ha già nominato un commissario, che probabilmente ci sostituirà nella demolizione".