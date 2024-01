Sena: "Contenti del primo posto ma ancora non abbiamo fatto niente"

Giacomo Rossi non smette più di segnare e il Tuttocuoio balza in testa alla classifica del girone A di Eccellenza approfittando della terza sconfitta consecutiva della Cuoiopelli. Il campionato, per il momento, parla il "dialetto" del comprensorio del Cuoio, ma se sulla riva sinistra dell’Arno si ride sulla sponda opposta i musi sono lunghi. Anche se non si fanno drammi. "La dirigenza continua ad avere piena e totale fiducia nella squadre e nei ragazzi – le parole di Roberto Falivena, tecnico della Cuoiopelli – Non bisogna trovare scuse, assenze e infortuni. Bisogna solo essere più cattivi in fase realizzativa e più attenti in fase difensiva. Tutti, nessuno escluso".

Il Tuttocuoio punta alla testa della classifica e l’ha raggiunta. "La squadra., come anche la presidentessa Coia non non mai ha nasscosto, è stata costruita per provare a fare il salto di categoria – le parole di Thomas Diolaiti, team manager del Tuttocuoio – Ma ci sono altre compagini, come la Cuoiopelli, che si sono attrezzate molto bene. Ora, finalmente, siamo riusciti a recuperare punti. Siamo contenti per il lavoro fatto e l’obiettivo è quello di restare in testa il più possibile. Sarà difficile vincerle tutte, ma essere davanti è sempre meglio che trovarsi a rincorrere. Siamo orgogliosi del lavoro che sta facendop il mister e del gruppo che sta remando dalla solita parte, compatto".

Lorenzo Fino si è infortunato e per il Tuttocuoio non è una buona notizia. Ma i nuovi arrivati Marcon e Caggianese si sono inseriti molto bene e contro il Cecina sono stati tra i migliori. "Da quando sono arrivato abbiamo vinto cinque partite e pareggiate due – dice il tecnico neroverde Nicola Sena – Ora siamo primi in classifica, ma non abbiamo ancora fatto nulla. Mancano quattordici partite, tutto il girone di ritorno, con gare molto difficile. Ma sono fiducioso. Anche perché l’apporto della società e della presidentessa Coia è totale. Sarà importante avere continuità".

"I ragazzi – le parole di Falivena della Cuoiopelli – devono stare tranquilli e consapevoli che hanno tutti i mezzi per stare in alto. Ora bisogna guardare di più ai dettagli e stare concentrati al massimo. Da domenica si riparte da zero, senza guardare la classifica".

Il Fratres Perignano esce dal periodo nero vincendo a Castelfiorentino. Sciapi, ancora lui, pareggia su rigore e poi segna il gol della tranquillità per il 3-1 finale. Il bomber del Perignano guida la classifica dei marcatori con 14 gol. Ma Enrico Cristiani è troppo esperto per adagiarsi sui gol dell’attaccante fucecchiese. La squadra deve ritrovare più coralità per continuare a risalire. Non si riprende, invece, la Geotermica che perde a Massa e resta relegata all’ultimo posto.