"Sempre più pasti a sempre più italiani"

di Luca Bongianni

La maggioranza degli ospiti in difficoltà eo senza lavoro che accedono con regolarità alla mensa della solidarietà di Pontedera hanno tra i 40 e i 50 anni. Sono i dati che emergono dal report annuale della stessa mensa di piazza del Duomo che nel 2022 ha distribuito 8.154 pasti (erano 7.866 nel 2021), oltre ad aver offerto 88 docce e 8.597 colazioni. Sono passati dalla mensa 340 ospiti diversi, di cui 159 facce nuove. Ma tornando all’analisi anagrafica di chi giornalmente, o quasi, richiede qualcosa da mangiare, viene rilevato che seppur sono in costante calo gli ultra 60enni, la fascia d’età con più accessi è quella tra i 40 ed i 50 anni (61%).

Resta costante rispetto agli ultimi due anni quella degli under 20 (2%) mentre è in costante crescita quella dei 30enni (14%). Resta bassa quella degli over 70, passata dal 2% dello 2021 al 4% dello scorso anno. "Da un attento esame dei dati si evince che il 75% è rappresentato da ospiti dai 30 ai 50 anni, persone senza lavoro, uomini separati che dall’oggi al domani si sono trovati senza un tetto e senza famiglia. Persone piene di dignità che si vergognano della loro situazione".

Sono sempre molti di più gli uomini (96%) rispetto alle donne, passate dal 2% del 2021 al 4%. In quanto alla nazionalità sono sempre di più gli italiani, un numero in crescita costante che dal 2017 è passato dal 41% al 45% e di questi fa impressione il numero dei pontederesi, passato dal 20% del 2017 al 56% del 2022. Per quanto riguarda l’estero, per l’Africa (32%) la comunità più numerosa è quella marocchina, mentre per l’Est Europa (22%) è quella rumena. Quest’ultimo dato aumentato con l’arrivo degli ucraini durante i primi mesi della guerra. Renzo Bartoli, che coordina i 30 volontari che a turno tengono aperta la mensa 365 giorni l’anno, ci ha tenuto a ringraziare i presenti. "Per prima cosa devo ringraziare i volontari che non solo dedicano il loro tempo, e a volte denaro, per questa attività ma ci mettono il cuore, l’anima, la pazienza. E ci sarebbe ancora bisogno di veri volontari. Non qualcuno che ha tempo e non sa cosa fare ma chi ci mette cuore, passione e impegno. Negli anni la mensa è migliorata molto. Non è più luogo di scandalo ma grazie alla disponibilità, all’ascolto offerto dai volontari è diventato un punto di riferimento e lo dimostrano le tante persone che ci portano cibo ed offerte e a cui va tutta la nostra gratitudine". Quindi il plauso del vicegovernatore, Pierluigi Masi.

"Questa è un’attività fondamentale della Misericordia, strumento per migliorare il tessuto sociale cittadino e non solo. Dare accoglienza è dare fiducia, sicurezza e fa abbassare quella tensione che chi vive in strada ha. Ed il merito è tutto dei volontari".