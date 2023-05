Sempre molto grave ma stazionario il ventottenne

Stazionarie, ma sempre gravissime, le condizioni del ventottenne di Castelfranco che lunedì sera poco prima delle 20,30 è caduto dalla moto in via Romanina all’Angelica di Montopoli, nel tratto prossimo all’incrocio con via Caduti nei Lager. Il ventottenne – R. G., operaio in un’azienda della zona del Cuoio – è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Cisanello a Pisa dove è stato sottoposto a un delicatissimo intervento chirurgico. Starebbe reagendo alle cure del personale medico, ma è ancora troppo presto per sapere se riuscirà a salvarsi. I traumi e le contusioni riportate nella rovinosa caduta dalla moto sono particolarmente gravi. Secondo quanto accertato dai carabinieri – intervenuti per i rilievi di legge – il ventottenne avrebbe fatto tutto da solo, cadendo dopo aver perso il controllo della moto.