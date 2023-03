Sei assessori e consiglieri con Del Grande

SANTA MARIA A MONTE

Tre assessori e tre consiglieri dell’attuale maggioranza appoggiano la candidatura a sindaco di Manuela Del Grande (nella foto) con Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia. Sono gli assessori Maurizio Lucchesi, Roberto Michi e Luca Vanni e i consiglieri Johann Bontà, Brunella Tantussi e Valentina Novi. "La lista Santa Maria a Monte Viva – dichiarano – sostiene la candidatura a sindaco di Manuela Del Grande come naturale proseguimento del progetto iniziato dieci anni fa. Questa decisione risale a diverso tempo fa e non è stata presa in questi ultimi giorni, come alcuni hanno affermato. La lista Santa Maria a Monte Viva è composta dalla maggioranza delle persone che hanno governato il nostro paese e collaborato a stretto contatto con la Del Grande, perciò ne conoscono bene e condividono visione e obiettivi.

La candidatura della Del Grande ha sostegno della maggioranza dei consiglieri comunali e per questo la vicesindaca Del Grande è l’unica candidata moralmente autorizzata all’utilizzo del simbolo e a rappresentare il progetto Santa Maria a Monte Viva. Riteniamo che Manuela Del Grande abbia dimostrato di avere una forte attenzione per le esigenze dei cittadini di Santa Maria a Monte, nonché una grandissima capacità empatica riconosciuta da chiunque".

"Siamo sorpresi per l’inattesa fuoriuscita di una minoranza (Elisabetta Maccanti candidata sindaco appoggiata da Ilaria Parrella, Melani, Leonori e Bernardeschi) – concludono i sei assessor e consiglieri – che si cimenta nell’improbabile tentativo di far credere che siano loro la continuità del progetto Santa Maria a Monte Viva. La verità è che tale minoranza rappresenta solo una piccola parte della lista".