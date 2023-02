Se la passione del viaggio diventa un racconto

PONTEDERA

Vespa chi scrive. La Fondazione Piaggio, in collaborazione con la scuola Carver, bandisce il primo premio letterario. Il tema è quello del viaggio, inteso come fuga, evasione o momento di libertà, momento di rottura delle regole e della routine del quotidiano. Il premio letterario "Vespa chi scrive" si affianca al già esistente festival letterario "Vespa chi legge": entrambi gli eventi nascono dal desiderio di Fondazione Piaggio di diffondere il mito della Vespa e di veicolarlo e rafforzarlo anche attraverso una grande passione per la lettura e la scrittura. Nello specifico, il premio, che nasce in sinergia con Scuola Carver (palestra di lettura e scrittura che offre workshop e seminari dedicati a tutte le forme del narrare), invita alla riflessione sul viaggio. Particolare attenzione verrà assegnata dalla giuria ai racconti che legano il tema del viaggio e della fuga a quello della Vespa, come strumento principe per metterli in atto. L’organizzazione nominerà una giuria di esperti del settore incaricata di giudicare le opere partecipanti al concorso, designare i vincitori e assegnare i premi. Presidente di giuria è Marco Malvaldi. I partecipanti possono inviare gli elaborati entro il 31 maggio. Premiazione domenica 1 ottobre alle 17 all’auditorium Piaggio.