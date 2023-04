Se la malattia sale sul palco

Uno spettacolo per conoscere la malattia della fibromialgia. L’evento è in programma sabato 22 alle 16 nel ridotto del teatro Persio Flacco e nasce da un’idea di Laura Bazzichi, reumatologa e referente medico della sezione Aisf (Associazione italiana sindrome fibromialgica) di Forte dei Marmi. Alla fine di ogni scena ci sarà l’ intervento della dottoressa Bazzichu che dara’ spiegazione dal punto di vista medico di quello che viene portato in scena, mentre al termine della commedia ci sarà una tavola rotonda con medici specialisti esperti di fibromialgia che risponderanno alle domande del pubblico. Evento patrocinato dal Comune di Volterra. Ingresso gratuito con prenotazione: 377.9014363.