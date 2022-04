Se i bambini giocano con le nuvole Ogni giovedì laboratori artistici

VOLTERRA

Energia espressiva per una performance che si nutre delle modalità pittoriche in estemporanea e di arte di strada, ma l’opera spontanea e corale sarà firmata dal talento creativo dei bambini. Dal 21 aprile al 16 giugno, ogni giovedì, dalle 16.30 alle 19, l’associazione culturale Volaria (nella foto Valentina Cioni) organizza a Volterra in piazzetta dei Fornelli ‘Bambini sulle nuvole’, una giornata dedicata esclusivamente ai più piccoli, alla loro necessità di esprimersi, di incontrarsi e di condividere il linguaggio dell’arte nel suo manifestarsi anche nel ritmo della vita cittadina. Pennelli e tempere ed una grande e lunga striscia di carta che si farà spazio pittorico - un metro per ogni piccolo artista - per accendere di colore il selciato della location urbana affacciata su un panorama straordinario. Per quei bambini, chiamati liberamente all’atto pittorico estemporaneo, la vocazione del progetto è quella di lasciare il ricordo unico di un’esperienza. Complice la storia e la natura straordinarie, ma anche la tradizione artistica e sociale rivoluzionaria della città antica, per un piccolo-grande evento che apre alla libertà creativa, di azione spaziale e di relazione, ma anche alla competenza di condivisione, nel qui e ora delle coordinate del reale, per gli adulti del domani.

Nel rispetto delle regole di sicurezza e di distanziamento previste per la pandemia da Covid-19, l’iniziativa ‘Bambini sulle nuvole’ è promossa dall’associazione Volaria nell’ambito degli eventi di ‘Volterra Prima Città Toscana della Cultura 2022’, con il patrocinio del Comune di Volterra. Per informazioni: volaria17@gmail.com.