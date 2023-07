Se Garibaldi si è innamorato Serata in compagnia dell’eroe per rivedere la sua storia

CASTELLINA MARITTIMA

Una novità a teatro dedicata a Garibaldi al festival di cene e teatro Utopia del Buongusto, a cura di Guascone Teatro, per la direzione artistica di Andrea Kaemmerle. Domani alle 21.30 nella terrazza dell’ecomuseo di Castellina Marittima Guascone Teatro presenta Garibaldi su una gamba, di Manfredi Rutelli e di e con Andrea Kaemmerle che lo interpreta.

"Giuseppe Garibaldi è l’uomo più famoso d’Italia, amato e ricordato da tutti come un eroe ma no, non c’è nessun ma, Garibaldi è stato un uomo unico – dice Kaemmerle – Di lui si è innamorato anche uno scrittore come Luciano Bianciardi che proprio all’eroe dei due mondi ha dedicato il suo ultimo libro uscito postumo, appena un anno dopo la morte. Ebbene Garibaldi era l’uomo più buffo, forte, rivoluzionario e disubbidiente che la terra abbia mai visto. In questo spettacolo un Garibaldi quasi clownesco svuoterà il sacco, confesserà amori e sabotaggi, scorribande e grandi orazioni. Viaggi per mare e fughe a cavallo, battute di pesca e zappamenti d’orto". "Ogni cosa che verrete a sapere di lui in questi 71 minuti – spiegano gli autori - è assolutamente vera, non abbiate paura però di cadere in una noiosa lezioncina di storia. Garibaldi sputa fuoco ed energia dal palco come un forsennato e vi porterà con lui in giro per terre e avventure mai raccontate. Riderete, vi commuoverete, cambierete opinione su qualche passaggio della storia. Quest’anno torna a grande richiesta la magia del racconto di mezzanotte, tra un cantuccino e un bicchiere di vin santo. Parteciperanno gli allievi del laboratorio di teatro Alessandra Sarsini, Eleonora Giuli, Federico Diddi, Francesca Giuntini, Giorgio Gosti, Silvia Gasparri, Simona Carotti e Veronica Falchetti.