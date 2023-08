Scuole, gli investimenti "A giorni i grandi cantieri"

di Carlo Baroni

Grandi cantieri conclusi sul fronte scuola. E grandi cantieri in arrivo. Tra la fine di agosto e l’inizio di settembre, partiranno opere importanti. Uno, intanto, si è appunto concluso e riguarda l’efficientamento della scuola elementare di Ponte a Egola che ha visto un investimento – grazie a finanziamenti regionali – per 700 mila euro. Ne parliamo con l’assessore ai lavori pubblici Marzia Fattori.

Partiamo proprio da Ponte a Egola. Ci sarà un nuovo cantiere?

"Si, riguarderà il tetto della palestra della scuola elementare. Si tratta di un intervento da 200mila euro che inizierà tra pochissimi giorni, Durerà circa un mese, ma non impatterà sull’attività della scuola, perché sarà sistemata una rete di protezione. Su questa scuola, appunto, è terminata un’operazione di completo efficientamento energetico che era un lavoro molto atteso".

Ma San Miniato vedrà anche l’inizio di un grande cantiere di cui si parla da anni. Giusto?

"E’ quello per la costruzione della nuova scuola di Ponte a Elsa. La consegna del cantiere è prevista a brevissimo. Forse anche per la fine del mese di agosto. L’opera è stata finanziata per 3milioni e 160 mila euro ai quali il comune ha aggiunto un milione e 300mila euro per far fronte ai maggiori costi è porterà una nuova scuola primaria ed il nuovo asilo nido. Il progetto della nuova scuola Collodi oltre a rivolgersi alla primaria, ingloba appunto anche il nido di via Poggio a Pino Il gatto e la volpe".

E invece per il nuovo nido Il Pinocchio?

"Manca solo il progetto esecutivo. In questo caso il cantiere potrebbe iniziare in autunno, o comunque entro la fine dell’anno. L’intervento, che riguarda l’asilo nido di San Miniato Basso che fu il primo pubblico aperto nel comune di San Miniato e tra i primi in Italia, prevede la costruzione di un nuovo edificio più grande ed efficiente, sfruttando anche la superficie del giardino pubblico adiacente all’attuale nido. Il nuovo asilo permetterà anche di incrementare i posti portandoli dagli attuali 45 a 60".

Lavori anche alla scuola media di Ponte a Egola?

"Questi a breve: un nuovo bagno e il consolidamento di un solaio. In tutto 150mila euro".