Scuole e nidi, cantieri nel 2023 per 6 milioni

di Carlo Baroni

SAN MINIATO

L’obiettivo è quello di non fermare l’attività, realizzando prima il nuovo fabbricato per poi intervenire – demolizione e sucessiva ricostruzione con ampliamento – su quello esistente. "Ancora non è stata presa una decisione definitiva, ci stiamo lavorando", spiega l’assesore ai lavori pubblici Marzia Fattori. E’ certo però che nei prossimi giorni sarà indetta la gara per l’affidamendo del progetto esecutivo e dei lavori in modo da cantierizzare quando prima l’opera. Si tratta dell’asilo nido Pinocchio, il primo pubblico aperto nel comune di San Miniato e tra i primi in Italia: sarà ampliato e ricostruito.

Il costo dell’intervento è di 1,6 milioni di euro, finanziati interamente con i fondi statali della missione 4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Unlavoro che prevede la costruzione di un nuovo edificio più grande ed efficiente, sfruttando anche la superficie del giardino pubblico adiacente all’attuale nido. Il nuovo asilo permetterà anche di incrementare i posti portandoli dagli attuali 45 a 60, rispondendo alle richieste delle famiglie.

Il 2023 è l’anno dei grandi cantieri anche per il Comune di San Miniato. Ed i più importanti riguardano appunto le scuole: all’operazione del nido, appunto da 1,6 milioni, bisogna aggiungere quella che invece sarà fatta a Ponte a Egola: la nuova scuola "Collodi” che ingloberà anche il nido di via Poggio a Pino "Il gatto e la volpe" che costerà 4,3 milioni. In tutto l’amministarzione Giglioli realizzerà edilizia scolatica per 6 milioni di euro. Per Ponte a Elsa tra qualche giorno ci sarà l’aggiudicazione della gara già espletata. Tra maggio e giugno potrebbero già partire i lavori. Il nuovo edificio sarà una struttura più grande di quella esistente, con materiali ecocompatibili e riciclabili, antisismica e all’avanguardia.

La nuova scuola potrà ospitare un massimo di 145 alunni. L’edificio – frutto delle più moderne tecnologie – avrà una superficie di 1.375 metri quadrati (852 destinati alla primaria e 201 per il nido), con sei aule, mentre il resto sarà occupato da un ampio loggiato. Un progetto anche "artistico" legato al nome della scuola, Collodi, e alla sua opera letteraria più famosa: Pinocchio. Nel corso del 2024 queste due importanti opere per il territorio – attese da anni – saranno realtà.