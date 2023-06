Scuole da salvare Dodici borse di studio per gli indirizzi rimasti a corto di iscritti

Sono state liquidate le borse di studio per gli studenti più meritevoli che si sono iscritti al liceo classico Carducci e al Geometri Niccolini di Volterra. Erano 12 i contributi messi a disposizione dal Comune, 6 per ognuno dei due indirizzi ma le erogazioni, in base al numero dei richiedenti, sono state 9. Ogni ragazzo ha ottenuto 200 euro sulla base di un punteggio che prende in esame il percorso di studi alla fine delle scuole secondarie di primo grado, l’Isee familiare e le motivazioni espresse nella lettera in cui ogni partecipante esprime il perché ha scelto quel corso di studi. Nella determina pubblicata all’albo del Comune si specifica che i restanti 600 euro già previsti in bilancio a questo scopo potranno essere utilizzati "per finanziare un progetto scolastico che valorizzi e promuovi l’indirizzo". L’iniziativa è quella del progetto Start Bonus e ha l’obiettivo di rafforzare la promozione delle iscrizioni al Liceo Classico Carducci e all’Istituto Geometri Niccolini, indirizzi che, nel corso degli anni, hanno visto una diminuzione degli studenti. Un bando che si è rinnovato anche quest’anno, ancora per un massimo di 12 studenti.

"È uno degli strumenti – dichiara Viola Luti, assessora all’Istruzione del Comune di Volterra – per agevolare le iscrizioni ai due indirizzi che più hanno sofferto del calo di iscrizioni. È rivolto ai ragazzi delle terze medie che scelgono di iscriversi al classico e al geometri. Come sono andate le iscrizioni? Il geometri ha registrato una risalita e per il classico stiamo lavorando affinché l’indirizzo possa essere mantenuto. Purtroppo sono numeri che si registrano a livello nazionale, sono fasi. Numeri che diventano ancora più bassi nelle aree interne in cui il calo demografico incide ancora di più sulle iscrizioni a scuola". Le borse di studio non sono l’unica misura messa in campo per incentivare le iscrizioni. Si è da poco svolto il Campus di Orientamento per promuovere le iscrizioni al Liceo Classico finanziato dall’amministrazione comunale di Volterra. Nella giornata sono state proposte attività didattiche in forma ludica che hanno coinvolto aspetti linguistici, letterari, laboratori teatrali e visite guidate nella città. Intanto il futuro del Carducci è ancora appeso al filo dell’incertezza, proprio mentre i ragazzi che adesso sono in quinta stanno per avviarsi verso gli esami di maturità.