Scuola Secondaria di primo grado Istituto comprensivo Giosuè Carducci Santa Maria a Monte

La Giornata mondiale dell’acqua del 22 marzo, oggi più che mai è un invito a tutelare l’acqua, ridurne il consumo, salvaguardare l’ambiente e contrastare il cambiamento climatico. L’acqua dolce, di cui quella potabile è una minima parte, è una risorsa preziosa; si trova in forma liquida in sorgenti, falde freatiche, fiumi e laghi, solida in ghiacciai, grandine e neve, vapore acqueo nell’atmosfera. Si forma con un ciclo di evaporazione, condensazione, precipitazione sul terreno e infiltrazione nel sottosuolo.

Qui si accumula nelle piccole porosità tra i granelli di roccia che fungono in parte da depuratori naturali degli inquinanti, attraversando il suolo fino a uno strato impermeabile che ne impedisce l’ulteriore discesa e ne favorisce l’accumulo nelle falde. Il ciclo dell’acqua è perciò molto importante perché ne garantisce la continua rigenerazione. L’eccesso di gas serra, la CO2, l’attività solare, lo spostamento dell’asse della Terra e il raffreddamento del suo nucleo, dovuto in parte allo scioglimento dei ghiacciai e al pompaggio delle acque sotterranee, sono alcune fra le cause antropiche e naturali dei cambiamenti climatici che incidono sul ciclo dell’acqua.

L’impronta idrica misura il volume di acqua dolce consumata per produrre beni o servizi e l’inquinamento provocato durante il ciclo di produzione. Le acque sono distinte in tre componenti: acqua verde, blu e grigia. Quella verde si riferisce all’acqua piovana evaporata che non alimenta le riserve idriche, quella blu all’utilizzo delle acque superficiali o sotterranee e quella grigia alla quantità di acqua necessaria per diluire gli inquinanti. L’uomo con le sue attività produttive consuma acqua in grandi quantità: Il 70% delle risorse idriche del Pianeta è impiegato in ambito agricolo e zootecnico, per l’uso domestico e industriale. Per produrre 1 chilo di carne bovina, ad esempio, occorrono 15.000 litri di acqua contro i 250 litri per la lattuga.

La carne animale ha un’impronta idrica maggiore rispetto a quella di cerealipatate. Autorità idriche e Consorzi di Bonifica saranno dunque impegnati nel prossimo futuro nella tutela dell’oro blu con la realizzazione di pozzi, cisterne, una nuova rete di invasi sul territorio, recuperarne altri dismessi, sistemare la rete idrica, riciclare le acque reflue o partecipare a progetti di dissalazione, come quello in atto in Israele, dove il desalinizzatore di Sorek dal 2013, dopo una lunga siccità, è riuscito a combattere la sete, grazie alla depurazione di 150 milioni di metri cubi di acqua annui.