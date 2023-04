Scuola secondaria di primo grado Da Morrona di Terricciola Istituto comprensivo Pertini

La parola democrazia deriva dal greco "demos", cioè popolo e "crazia", ovvero potere. Quindi con la democrazia il potere è esercitato dal popolo. La nostra Costituzione, nell’articolo 1, dice: "la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione". Un esercizio della sovranità è la possibilità di votare: dando il voto al popolo ci assicuriamo che, almeno la maggioranza sia soddisfatta. Se la democrazia è esercitata correttamente si assicura la felicità del popolo così i cittadini sono più propensi ad aiutare e seguire il governo.

Questo porta anche meno rischi di disordini e rivoluzioni, a differenza di governi dittatoriali o delle monarchie assolute. Con la dittatura di Stalin l’Urss è riuscita ad essere una grande potenza economica, ma ridusse i cittadini a condizioni simili alla schiavitù e con gli anni questo sistema è crollato.

Nella vita di tutti i giorni è fondamentale la Democrazia per decidere: se una persona nel gruppo di amici decide tutto, molti saranno scontenti. Ragionando insieme si può scegliere la soluzione migliore e così rispetteremo la decisione presa.

Oggigiorno la maggioranza degli Stati ha un presidente eletto dal popolo o dai suoi rappresentanti, o, come nel caso del Regno Unito, un monarca non eletto ma scelto per discendenza dinastica. Quando i tre poteri (legislativo, esecutivo e giudiziario) vengono dati ad una sola persona questa ha troppo potere. Se invece questi poteri si dividono tra organi eletti dai cittadini, il sistema diventa più efficace, onesto e affidabile.

Nella nostra classe abbiamo fatto un’esperienza di democrazia: l’elezione dei nostri rappresentanti di classe. Alcuni nostri compagni si sono candidati, hanno fatto la campagna elettorale con slogan e volantini con i loro nomi e i loro programmi che con ogni mezzo hanno cercato di spiegarci, ma soprattutto le promesse fatte hanno attirato i nostri interessi.

Queste le promesse: avere caramelle ogni lunedì, richieste inoltrate agli insegnanti e alla dirigente per poter indossare durante i mesi più caldi, i maschi i pantaloncini corti e le femmine le minigonne.

Inoltre hanno promesso di inoltrare la richiesta all’amministrazione comunale di riparare i pavimenti della nostra aula ed infine l’istallazione di un orologio alla parete nella nostra classe. Dopo aver ascoltato le proposte e i

programmi, abbiamo votato ed eletto a maggioranza i candidati che secondo noi avevano il programma più convincente.