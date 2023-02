Scuola secondaria di primo grado Curtatone e Montanara di Pontedera

La grande azienda Piaggio e i principali servizi pubblici della città: l’ospedale Lotti e la biblioteca Gronchi. Il desiderio di conoscere meglio la nostra città ci ha portato a realizzare questi articoli. L’industria della Piaggio ha influito molto sulla storia della nostra città. L’avventura inizia a Sestri Ponente, Genova, nel 1884 quando Rinaldo Piaggio converte l’attività del padre in un’azienda di arredamento navale.

Tuttavia, non avendo riscontrato il successo atteso, Rinaldo decide di indirizzare l’impresa nel settore ferroviario e fondare nel 1917 l’industria aeronautica di Pisa. Nel 1924 fa un ulteriore passo avanti e acquista lo stabilimento Costruzione Meccaniche Nazionali di Pontedera. Uno dei più importanti collaboratori della Piaggio fu Corradino d’Ascanio che nel 1930 realizza uno dei primi prototipi mondiali di elicottero. Prima di arrivare all’invenzione della Vespa, Enrico Piaggio commissionò un veicolo per gli spostamenti individuali soprannominato "Paperino".

Poco convinto del risultato, fa rivedere il progetto a Corradino d’Ascanio e nel 1946 inizia la produzione del due ruote che avrebbe fatto la storia e avrebbe reso la Piaggio famosa in tutto il mondo: la Vespa 98. Nel 1973 viene studiato uno scooter con propulsore elettrico, due anni dopo realizzano il primo Ape elettrico. Nel periodo degli anni Sessanta la popolarità e il numero dei veicoli continuava a crescere e nel 1967 viene introdotto il "Ciao", un veicolo simile ad una bicicletta. La sostenibilità nell’azienda della Piaggio è sempre presente, infatti nel 2018 nasce la Vespa Elettrica: 100 km di autonomia e solo 4 ore per una ricarica totale, nel rispetto dell’ambiente.

Imprescindibile dalla storia della fabbrica è il Villaggio Piaggio, voluto da Enrico e costruito tra il 1938 e il 1940. Serviva ad ospitare gli operai dell’azienda che abitavano in altre parti dell’Italia in modo che i lavoratori potessero risiedere vicino al luogo di lavoro. La Piaggio si distingue ancora oggi per le due ruote, scooter e moto. Nel 2021 sono stati venduti circa 449.700 veicoli. Cinquant’anni dopo la nascita della Vespa Gs (Gran sport), primo scooter sportivo della storia e tuttora ricercatissima da appassionati e collezionisti, Vespa Gts 250 i.e. riprende la sua elegante sportività e si rivela come la Vespa più veloce e tecnologicamente dotata. I veicoli commerciali leggeri, come Ape e Porter. Nel 2021 sono stati venduti circa 86.300 di questi veicoli e il 26 gennaio 2021 è stata lanciata una nuova gamma, il nuovo Porter NP6. La divisione robotica con Piaggio Fast Forward, il centro di ricerca del gruppo sulla mobilità del futuro con sede a Boston.