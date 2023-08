"Scuola, pozzi e adozioni in Congo: missione a San Miniato"

Nuovo viaggio. Ancora in un paese poverissimo del mondo. Shalom vola in Congo, paese dell’Africa centrale con appena 6 milioni di abitanti "saccheggiato dai francesi – dice monsignor Andrea Cristiani che guiderà la delegazione – con un colonialismo di solo sfruttamento, dalle immense risorse del sottosuolo. "Questo piccolo paese, quasi sconosciuto e spesso confuso con l’altro immenso Congo Kinshasa – aggiunge monsignor Cristiani – (ben conosciuto da Shalom per i legami stretti con diversi membri del paese), "ci è particolarmente caro perché ogni Diocesi ha il suo gruppo Shalom – prosegue il sacerdote – . L’instancabile responsabile eè don Badiabo Nzaba Castel Rostaingue che sta preparando i gruppi e gli amici per l’accoglienza della nostra delegazione".

"Gli obiettivi principali che ci siamo prefissati di raggiungere sono tre – annuncia il fondatore di Shalom –: intervenire con un impianto di potabilizzazione dell’acqua che apporterà salute e lavoro. Istituire una scuola professionale per operatori turistici e formalizzare con lo stato le adozioni internazionali, perché tanti bambini vengono abbandonati per la morte o l’indigenza delle mamme".

"Ecco – conclude – lancio fin da ora un appello a coloro che vorranno aprire le porte di casa ad un bambino del Congo in cerca di genitori". Partecipano alla missione con monsignor Cristiani, Martini Vieri, Loretta Doro, Marta Pellecchia, Valentina Bressan, Romina Gobbo, Antonio Scuratti.

C. B.