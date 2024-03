Scuola, nel nome delle donne. Due aree sportive intitolate a Rosa Parks e Mahsa Amini

Gli stereotipi di genere influenzano percezioni, comportamenti e opportunità, alimentando disuguaglianze e discriminazioni. La Giornata Internazionale della Donna è stata commemorata a Calcinaia e Fornacette con due eventi di intitolazione di aree sportive adiacenti alle scuole secondarie di primo grado. "Ancora oggi - esordisce il sindaco, Cristiano Alderigi - fortunatamente le donne, rivendicano i loro diritti". Queste aree sono state dedicate a due figure di spicco nella lotta per l’emancipazione femminile: Rosa Parks, simbolo del movimento per i diritti civili della Comunità Afroamericana, divenuta famosa per aver rifiutato nel 1955 di cedere il posto su un autobus a un bianco e Mahsa Amini, simbolo dei movimenti di protesta contro la violazione delle libertà delle donne in Iran. "Quando si parla di rompere gli stereotipi di genere e creare un mondo più libero e uguale - aggiunge la consigliera dell’Unione Valdera, Eva Masoni - è importante fermarsi a ragionare e imparare ad ascoltare". La decisione per l’intitolazione di questi spazi è stata presa attraverso votazioni condotte dagli studenti delle scuole medie di Calcinaia e Fornacette.