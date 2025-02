Scuola e mensa. Sindaco pranza con gli alunni

Attenzione al mondo della scuola e al benessere dei bambini. Nei giorni scorsi il sindaco è stato a pranzo nelle scuole insieme a corpo docente e alunni. Per verificare personalmente il menù scolastico e allo stesso tempo monitorare lo stato e l’efficienza degli spazi

Con Matteo Arcenni c’era il consigliere Gaetano Infurna. Entrambi hanno pranzato all’interno della scuola di Selvatelle. "Questa amministrazione - spiega il sindaco, Matteo Arcenni - ha sempre fatto presente quanto l’alimentazione nelle scuole sia fondamentale per la salute e per il benessere delle alunne e degli alunni. Con la nostra presenza possiamo verificare direttamente la validità del menù proposto, raccogliendo allo stesso tempo critiche e suggerimenti da parte di alunni e docenti per quanto riguarda il servizio mensa ma anche la funzionalità e la situazione delle strutture in cui viene svolta l’attività didattica. Iniziative simili saranno ripetute periodicamente".