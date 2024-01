Scuola d’infanzia. Il campino in gomma

Un lavoro programmato, ma anche molto atteso, che è erarivato a compimento. E’ il sindaco di crespin Lorenzana, Thomas D’Addona a darne notizia. Di cosa si tratta. "Un nuovo campino in gomma colata per i bambini della scuola dell’infanzia di Ceppaiano – spiega il primo cittadino, annunciato l’opera alla cittadinanza –. Questo è l’ultimo intervento, insieme alla ritenteggiatura di alcuni spazi interni, che ha interessato la scuola dell’infanzia di Ceppaiano e di cui siamo molto felici. Adesso non vediamo l’ora di vederli giocare sulla pista con i tricicli". La scuola dell’infanzia di Ceppaiano negli nni scorsi è stata oggetto di unaristrutturazione ed ampliamento (è passata da 700 mq a 1200). E’ una struttura innovativa in bioedilizia, con il riscaldamento a pavimento ed il ricambio dell’aria meccanizzato.

Ora ha anche questo nuovo psazio gioco.