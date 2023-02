Scuola di italiano per stranieri Lezioni al via alla ‘Penny Wirton’

Nelle prossime settimane la scuola di italiano per stranieri ‘Penny Wirton’ inizierà la propria attività a Volterra e in Alta Valdicecina. Si tratta di un’iniziativa a costo zero mirata a favorire l’integrazione dei migranti residenti nel territorio: la Penny Wirton è infatti interamente gestita da volontari e offre lezioni gratuite di italiano indipendentemente dal livello partenza e di conoscenza della lingua, con rapporto uno a uno, ovvero un docente per ogni allievo. Le lezioni, a cadenza settimanale, inizieranno a marzo a Volterra, Pomarance e Castelnuovo Valdicecina con orari ancora in via di definizione. Nei prossimi giorni si terranno gli incontri di presentazione delle attività della scuola: il 15 febbraio a Volterra alle 16 nella sede dell’istituto Niccolini, il 22 febbraio alle 16 all’istituto Santucci di Pomarance e il 28 febbraio, ancora alle 16, alla scuola media ‘Fermi’ di Castelnuovo. La scuola Penny Wirton è stata fondata dallo scrittore Eraldo Affinati a Roma ed ha 53 sedi in tutta Italia, 7 delle quali in Toscana. L’apertura di una quartier generale della scuola gratuita per stranieri nel territorio è stata possibile grazie all’organizzazione dell’istituto tecnico Niccolini e al patrocinio dei Comuni di Volterra, Pomarance e Castelnuovo, oltre al coinvolgimento di numerose realtà associative alle quali spetterà il compito di avviare una capillare opera di sensibilizzazione. Chiunque fosse interessato ad usufruire delle lezioni gratuite di italiano o fosse disponibile a prestare la propria opera di di volontario, che si traduce in un impegno di circa un’ora e mezzo alla settimana, può partecipare agli incontri già in programma a febbraio, contattare il numero 0588-88506 o scrivere a [email protected]

I.P.