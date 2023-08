Scuola, carenze e duelli "Attendiamo il giudice"

La nuova scuola di Casciana Terme. inaugurata nel settembre del 2020, è di nuovo al centro di polemiche. E’ nuova, appunto, ma con carenze importanti e che il sindaco non nasconde. Ma Mirko Terreni, primo cittadino di Csaciana Terme Lari, fa chiarezza. "Nella scuola ci sono vizi di fabbricazione che il Comune non solo ha contestato da subito, due i principali – spiega in una nota diffusa sui social – : infiltrazioni in un corridoio e cattivi odori negli spogliatoi in palestra, ma si è anche attivato per trovare soluzioni tecniche che risolvessero il problema". "Fateli pagare alla ditta che ha fatto i lavori, viene detto, ebbene per farglieli pagare non basta dirlo – sottolinea Terreni – , serve anche agire nei modi previsti dalla legge, per questo abbiamo fatto un ricorso al Giudice (sia contro la ditta esecutrice dei lavori, sia contro la direzione lavori) tramite una procedura che ci consentisse però di poter intervenire velocemente perché la scuola fosse pronta per settembre". "Questo è quello che stiamo facendo, è evidente che fin quando il giudice non si pronuncia su chi ha ragione, i soldi per i lavori li anticipa il Comune, tenendo presente però che il Comune ha ancora in cassa circa 80mila euro dell’appalto della scuola e questi soldi corrispondono più o meno alla metà del valori dei lavori di ripristino che stiamo svolgendo – conclude il sindaco –. È evidente che qualche precauzione l’avevamo presa. Quindi ricapitolando: la scuola non sta marcendo, il Comune si è attivato non solo per ripristinare i lavori mal eseguiti ma anche per farsi risarcire i danni, e sta cercando di fare tutto questo in tempo per la riapertura dell’anno scolastico. Il resto sono chiacchiere da bar che ci dicono solo che le amministrative si avvicinano".

C. B.