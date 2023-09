Scuola al via con polemiche "Tempo pieno trasferito in un plesso non adatto"

CUOIO-VALDERA

La vigilia dell’inizio delle scuole è turbolenta a Montopoli a causa del trasferimento delle quattro classi a tempo pieno nel plesso di San Romano. La situazione, stando ai dirigenti che hanno risposto alle nostre domande, sembra più tranquilla a Pontedera e in Valdera. A Montopoli

la tensione tra genitori, Comune e Istituto comprensivo è salita nelle ultime settimane dopo che la stessa scuola ha deciso di trasferire tutte le quattro classi del tempo pieno a San Romano. I genitori, a luglio, hanno chiesto di poter vedere gli ambienti con un sopralluogo insieme a Comune e dirigenza scolastica. A inizio settembre hanno avuto la risposta per un appuntamento giovedì alle 18. Ma nessuno si è presentato fino alle 19.

"A seguito del sopralluogo effettuato il 7 settembre – scrive Michael Cantarella a nome dei genitori dei bambini del tempo pieno – rileviamo l’assenza all’incontro dei rappresentanti degli uffici e degli amministratori comunali. Solo con notevole ritardo e con molte sollecitazioni siamo riusciti ad accedere grazie all’intervento del personale Ata. Come genitori abbiamo rilevato lacune in tutto il plesso e su tutte le aule, in particolare riguardo ai moduli a tempo pieno". "I servizi igienici sono vetusti, in numero apparentemente insufficiente e avrebbero bisogno di manutenzione – aggiungono ancora i genitori – Molte finestre sono bloccate da nastro isolante e non possono essere aperte. Le aule appaiono di dimensioni ridotte per ospitare per otto ore giornaliere le attività didattiche del tempo pieno. Il refettorio sembra di dimensioni insufficienti. Chiederemo con urgenza all’Asl competente un sopralluogo tecnico per valutare e verificare la struttura rispetto alle norme tecniche dell’edilizia scolastica, riservandoci di agire a tutela del diritto allo studio e ad usufruire di strutture idonee ed adeguate allo svolgimento delle lezioni".

A Pontedera la situazione è più tranquilla anche se non mancano liste d’attesa alla Gandhi "ma niente di diverso rispetto agli anni passati", come precisa il preside Vito Civello e ancora "gli ultimi spezzoni di cattedre da coprire" nello stesso istituto. Alla Curtatone e Montanara, precisa la dirigente Maura Biasci, "l’organico è al completo e il numero delle classi è quello previsto già da febbraio con le iscrizioni".

A Ponsacco "si stanno concludendo i numerosi interventi di manutenzione negli edifici scolastici". Spesi circa 70mila euro tra Infanzia Machiavelli, Primaria Le Melorie e Val di Cava. "Questi interventi – dicono la sindaca Francesca Brogi e l’assessora Stefania Macchi – dimostrano l’attenzione di questa amministrazione sull’edilizia scolastica. La mensa scolastica inizia il 18 alla Giusti e il 25 nelle altre scuole. Trasporto il 16 settembre per la Secondaria e lunedì 18 per tutti gli altri plessi".

gabriele nuti