Scuola, adeguamenti antisismici per due edifici

Il Comune di Riparbella continua ad investire nell’istruzione. Dopo la realizzazione dei due lotti della scuola media in natura, è la volta del nido e delle primarie. Un primo intervento riguarda il miglioramento e adeguamento antisismico dell’intero immobile adibito a scuola primaria in via Gramsci. I locali che ospitano il nido saranno ristrutturati e ampliati con un intervento finanziato con fondi Pnrr. E anche qui si procederà all’adeguamento antisismico. La consegna dei lavori è prevista per settembre. I contributi a fondo perduto sono oltre 600mila euro, di cui 280mila dal ministero dell’interno e 352mila euro da fondi Next Generation europei. "Si tratta - spiega il sindaco Salvatore Neri - di investimenti a costo zero per le casse dell’amministrazione: sono tutti contributi a fondo perduto che abbiamo intercettato grazie alla partecipazione ai bandi e che non incidono quindi sul nostro bilancio. In particolare con l’ampliamento del nido andiamo a implementare l’offerta educativa fascia 0-3 , in modo da migliorare la qualità del servizi e facilitare le famiglie grazie a spazi e ambienti di apprendimento innovativi".