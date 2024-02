Scrittura creativa Un laboratorio al via

Mercoledì 21 febbraio si terrà il primo incontro del laboratorio di scrittura creativa promosso dal Comune di Calcinaia e realizzato con il contributo del consiglio regionale della Toscana, in collaborazione con la Cooperativa Itinera. Sono quattro lezioni teoriche e pratiche per prendere dimestichezza con la narrazione, le sue tecniche e i suoi segreti che saranno tenute da Alessandro Scarpellini. Scrittore, poeta ed educatore, Scarpellini ha all’attivo numerose pubblicazioni e collaborazioni teatrali per cui ha ottenuto premi e riconoscimenti di vario genere. Tra le sue fonti di ispirazione figurano Maestri come Giorgio Saviane, il cantautore Leo Ferrè, Vittorio Vettori, Emilio Sidoti, e il linguista bretone Paul Le Bohec.

Il laboratorio di scrittura creativa che si configura come un viaggio breve e significativo nelle varie e multiformi realtà dell’essere oltre che di altri mondi fisici / mentali e sensoriali e spirituali. Attraverso immersioni giocose e suggestive nella selva delle parole e negli oceani dei segni si vivrà un percorso che porterà attraverso diversi sentieri a scoprire la magia della scrittura e delle esistenze possibili o improbabili. Il corso si fonderà su alcuni punti: il fare, il ricercare, il creare, favorendo in questo modo il rapporto intergenerazionale oltre che la multiculturalità.

Durante il percorso di scrittura creativa, i partecipanti agli incontri saranno protagonisti di un vero e proprio opificio dove le parole verranno usate in modo significativo, profondo, sorprendente. Quattro incontri che si svolgeranno ogni mercoledì (dal 21 febbraio al 13 marzo) dalle 17.30 alle 19.30 alla biblioteca comunale di Calcinaia. Un viaggio per farsi ammaliare dalla bellezza delle parole e della scrittura con una guida, un "Virgilio" competente e di assoluto valore. Il laboratorio di scrittura è completamente gratuito e aperta a tutti. Gli interessati non dovranno fare altro che iscriversi telefonando al numero 0587-265408 nell’orario di apertura della biblioteca oppure inviando una mail all’indirizzo [email protected].