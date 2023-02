Il caso è stato sollevato da un’insegnante residente a Lavaiano: dopo aver provato a rimandare lo screening del pap test, chiamando anche 23 volte il numero indicato ma senza avere risposta alcuna, e dopo essersi recata di persona al distretto sanitario in via Fleming, anche in questo caso senza riuscire a rinviare la data dell’appuntamento, ecco la risposta della Asl Nord Ovest. Lo screening è un esame gratuito predisposto dalla Asl, che indica in una lettera inviata a casa, luogo, orario e giorno dell’appuntamento. Ma l’insegnante, dopo una sfilza di telefonate al numero indicato dall’azienda sanitaria, non ha potuto concordare una nuova data per svolgere il pap test, esame fondamentale per la prevenzione dei tumori all’utero. "Comprendiamo il disagio della signora che nonostante le molte telefonate non è riuscita a contattare il centro screening di riferimento per disdire un appuntamento. Purtroppo confermiamo che le richieste che riceviamo sia telefonicamente, sia per mail sono moltissime, per questo gli operatori non riescono a dare risposte in tempi rapidi. Per ovviare a questo inconveniente la responsabile degli screening, Lidia Di Stefano, ha predisposto un progetto per ridurre le attese e venire incontro ai cittadini.

"In questo periodo – sottolinea la dirigente – sto lavorando per trovare correttivi che sono già stati messi in atto parzialmente. Infatti, dai primi giorni di marzo sarà attivo un numero di telefono unico aziendale, attivo dal lunedì al venerdì, in modo da poter progressivamente eliminare le comunicazioni via mail e dedicare più’ ore al front office telefonico. Ci scusiamo ancora con la signora, già contattata, che ha segnalato il disservizio e anche con gli altri cittadini che hanno riscontrato le stesse difficoltà e garantiamo il nostro massimo impegno per rafforzare il rapporto con l’utenza".