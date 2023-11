Scout, 10 anni di crescita. Ma ora cercano una casa

CASTELFRANCO

Il gruppo Scout di Castelfranco si appresta a compiere dieci anni. Dieci anni di continua crescita sia per le attività proposte che per il numero di soci. "Abbiamo iniziato a muovere i primi passi nel settembre del 2013 – dice il capo gruppo Maurizio Innocenti – e nell’ottobre del 2014 siamo riusciti a censire la prima unità composta da sei ragazzi grazie al gruppo Agesci di Fucecchio. Da allora è stata una continua crescita di adesioni tanto che nel 2020 siamo diventati gruppo autonomo ed al censimento 2023 siamo risultati 78 soci, dagli 8 anni in su". Sono aperte le iscrizioni ai nati nel 2015 e nel 2014 fino ad arrivare ai nati nel 2003 e 2004 che possono partecipare alle attività proposte dai capi Scout del gruppo. Si può entrare anche "da grandi" negli Scout, naturalmente mettendosi dalla parte dei capi educatori".

"Inoltre segnaliamo una nostra enorme necessità – aggiunge Innocenti – La nostra sede attuale si trova accanto all’Oratorio di Castelfranco, in piazza beato Gherardo, nell’ex fustellificio Ursus. A Febbraio 2020 lanciammo il progetto di ristrutturazione dei locali. L’idea era di far partire una raccolta fondi che aiutasse la parrocchia nella ristrutturazione di questi locali. Purtroppo siamo stati fermati dal Covid e non abbiamo avuto l’animo di andare in cerca di soldi per quel progetto, con le difficoltà sanitarie ed economiche che crescevano di giorno in giorno e non sapendo quanto dovesse durare quell’emergenza. Ora siamo costretti ad uscire dagli spazi dell’ex Ursus per le infiltrazioni di pioggia che stanno rovinando lentamente gli edifici, in attesa che la parrocchia proceda nell’intervento che sarà possibile effettuare".

"Siamo alla ricerca di una sede alternativa per alcuni anni – conclude Innocenti – Cerchiamo un fondo di circa 200300 metri quadrati che sia agibile, coperto, in condizioni che permettano lo svolgimento delle nostre attività e di avere un magazzino per i materiali, possibilmente a Castelfranco anche se valuteremo tutte le proposte. Siamo un’associazione di volontari, non agiamo a scopo di lucro, ma per aiutare la crescita di persone che siano capaci di ’guidare la loro canoa’. Questo significa che le nostre capacità economiche provengono da autofinanziamenti e dai contributi volontari delle famiglie dei ragazzi e di chi ci conosce. Con questo appello chiediamo un sostegno a tutti, anche a coloro che non ci conoscono direttamente".

g.n.