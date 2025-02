Scoprire sé stessi. Il workshop a teatro

Sabato 22 febbraio, dalle 10 alle 18 al Teatro di Lari si terrà il workshop: “Comunicazione empatica, io sono me attraverso te“. Un’occasione dedicata all’esplorazione delle proprie zone d’ombra grazie alla comunicazione non violenta. A condurre il corso saranno Gaia Bernini: counselor, formatrice e mediatrice in comunicazione nonviolenta, e Chiara Bertalotto: antropologa, counselor, formatrice in comunicazione non violenta. Il costo è di 70 euro (+ 10 euro di tessera Sartoria Caronte) 65 euro per i tesserati.

Per info: 3286506231 [email protected]