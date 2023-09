Scoprire la città e i suoi fiumi

Guardare Pontedera dall’acqua e immergersi nel rapporto tra il fiume e la città. Sarà possibile farlo domani, per una iniziativa organizzata dall’amministrazione comunale nell’ambito del percorso partecipativo legato al piano operativo comunale. Il cammino di incontri, denominato Pop, in collaborazione con la cooperativa Sociolab prevede il ritrovo alle 15 al parcheggio del centro sportivo Bellaria, da dove partirà una camminata che porterà fino allo Scolmatore, aperto per l’occasione e al Parco dei Salici per una escursione in battello. La giornata vede la collaborazione del Cai e precede un altro appuntamento in programma il 7 ottobre, quando, dall’atrio di Palazzo Stefanelli, si potrà partire per una passeggiata guidata nel centro, alla scoperta dell’arte urbana.