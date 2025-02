Scoppia lite in zona stazione. Fermato e denunciato 37enne. Nascondeva un grosso martello

PONTEDERALa segnalazione di un cittadino al numero unico d’emergenza 112 ha permesso ai carabinieri dell’alitquota radiomobile della compagnia di Pontedera di individuare un uomo armato di coltello nella zona della stazione. Il 37enne, di origine extracomunitaria, è stato disarmato e messo nelle condizioni di non fare del male a nessuno. Poi è stato accompagnato in caserma e denunciato per "porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere". L’operazione è scattata nel tardo pomeriggio di lunedì in piazza Unità d’Italia, di fronte alla stazione ferroviaria che a quell’ora è sempre molto frequentata sia da persone che scendono dal treno sia da chi si dirige verso i binari per prendere i convogli che li riportano a casa dal lavoro. E ancora una volta si sono trovati di fronte a una scena che ha destato in loro paura e preoccupazione, come altre volte la zona è stato al centro di episodi di microcriminalità.

L’allarme è scattato grazie a una segnalazione al 112 Nue" che indicava una lite in corso e la presenza di una persona con un martello in mano. I carabinieri, arrivati in pochi minuti, hanno individuato e fermato un uomo di 37 anni che corrispondeva alla descrizione fornita al 112. Durante il controllo, i militari dell’Arma hanno scoperto che nascondeva sotto il giaccone un grosso martello da fabbro tipo mazza, un oggetto che poteva rappresentare un pericolo per l’incolumità pubblica. Il martello è stato subito posto sotto sequestro e l’uomo denunciato per porto abusivo di armi. "L’operazione testimonia l’efficacia del servizio di pronto intervento ’112 Nue’ – spiegano i carabinieri del comando provincia di Pisa – e la prontezza dei carabinieri nel rispondere alle segnalazioni dei cittadini. Ancora una volta, l’impegno e la professionalità dei militari dell’Arma hanno garantito la sicurezza e la legalità nel territorio".